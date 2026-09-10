80s ट्रेंड का बढ़ा क्रेज, आप भी बनाना चाहते हैं फोटो? यूज करें ये 5 प्रॉम्प्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। (1980s ai photo prompt chatgpt) इंस्टाग्राम, फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर '80 के दशक की रेट्रो तस्वीरों का ट्रेंड जमकर वायरल हो रहा है। इस ट्रेंड को 'ChatGPT '80s photo trend' के नाम से जाना जा रहा है।

यूजर्स अपनी तस्वीरों को 1980 के दशक के फैशन और फोटोग्राफी स्टाइल से प्रेरित इमेज में बदल रहे हैं। यह ट्रेंड अब सामान्य रेट्रो पोर्ट्रेट से आगे बढ़कर क्षेत्रीय स्टाइल पर आधारित इमेज भी बना रहा है। ट्रेंड क्षेत्रीय और सांस्कृतिक अवतार ले चुका है, जिसमें '80s Kerala Retro' लुक सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कसवु साड़ी, मुंडू, पारंपरिक सोने के गहने, क्लासिक केरली घर, सॉफ्ट फोकस और एनालॉग फिल्म इफेक्ट के साथ यूजर्स अपनी तस्वीरों को 1980 के दशक के फैमिली, वेडिंग और कॉलेज पोर्ट्रेट में बदल रहे हैं।

एक ट्रेंड 1980 के दशक की केरल और मलयाली संस्कृति पर केंद्रित है। इसमें पारंपरिक कपड़े जैसे कसवु साड़ी और मुंडू, घने हेयरस्टाइल, सोने के आभूषण, एनालॉग फिल्म ग्रेन, सॉफ्ट फोकस और वॉर्म स्टूडियो लाइटिंग का उपयोग किया जा रहा है।

ऐसे में चलिए पांच ऐसे प्रॉम्प्ट बताते हैं, जिसकी मदद से आप 1980 के दशक की केरलम शैली की एआई तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। 11980 के दशक का केरलम पारिवारिक चित्र इस तस्वीर को 1980 के दशक के मध्य के केरल के एक प्रामाणिक मलयाली परिवार के चित्र में बदलें। इस तस्वीर को 1980 के दशक के मध्य के केरलम के एक प्रामाणिक मलयाली परिवार के चित्र के रूप में पुनः बनाएं। सभी के चेहरे की स्वाभाविक बनावट और भावों को सुरक्षित रखें। सभी के चेहरे की स्वाभाविक विशेषताओं, पहचान और भावों को स्पष्ट रूप से दर्शाएं।

महिलाओं को कसवू साड़ी और पुरुषों को क्लासिक शर्ट-मुंडू पहनाएं। महिलाओं को पारंपरिक केरल कसवू साड़ियों में और पुरुषों को उस समय के अनुरूप कमीज और मुंडू पहनाएं। उस दौर के हेयरस्टाइल, साधारण आभूषण और लकड़ी के फर्नीचर वाले पारंपरिक घर का बैकड्रॉप दें

1980 के दशक का विवाह पोर्ट्रेट इस फोटो को '80 के दशक की प्रामाणिक केरली शादी के रूप में रीक्रिएट करें। दुल्हन को कसवू साड़ी व पारंपरिक सोने के आभूषण और दूल्हे को मुंडू में सजाएं। चेहरे की पहचान बनाए रखते हुए वॉर्म स्टूडियो लाइटिंग, सॉफ्ट फोकस, हल्के फिल्म ग्रेन और नेचुरल कलर्स का उपयोग करें। चेहरे की मूल विशेषताओं और पहचान को बरकरार रखें।

विंटेज मलयाली महिला पोर्ट्रेट इस तस्वीर को '80 के दशक के स्टूडियो में ली गई मलयाली महिला के पोर्ट्रेट में बदलें। तस्वीर को 1980 के दशक की केरल स्टूडियो में ली गई एक मलयाली महिला के असली पोर्ट्रेट के रूप में पुनः बनाएं। चेहरे के मूल भावों को बरकरार रखते हुए केरल साड़ी, पारंपरिक सोने की बालियां, चूड़ियां, माथे पर बिंदी और उस समय का लोकप्रिय घना हेयरस्टाइल शामिल करें।

1980 के दशक का कॉलेज स्टूडेंट लुक इसे 1980 के दशक के केरलम के कॉलेज जीवन से प्रेरित चित्र में बदलें। तस्वीर को 1980 के दशक के केरल के कॉलेज के समय के एक प्रामाणिक चित्र में बदलें। चेहरे की बनावट को वैसा ही रखते हुए साधारण मलयाली परिधान और रेट्रो हेयरस्टाइल जोड़ें। 1980 के दशक के अनुरूप भारतीय कपड़े और केशविन्यास के साथ-साथ एक सरल मलयाली लुक भी शामिल करें।

मलयालम सिनेमा प्रेरित पोर्ट्रेट तस्वीर को '80 के दशक की क्लासिक मलयालम फिल्मों के स्टूडियो पोर्ट्रेट जैसा बनाएं। इस तस्वीर को 1980 के दशक की मलयालम फिल्मों से प्रेरित एक प्रामाणिक स्टूडियो पोर्ट्रेट के रूप में पुनः बनाएं। चेहरे की पहचान स्पष्ट रखते हुए नाटकीय स्टूडियो लाइटिंग, सॉफ्ट फोकस, विंटेज मेकअप, वॉर्डरोब और एनालॉग फिल्म ग्रेन इफेक्ट जोड़ें।