'BJP-RSS ने सोनिया गांधी के बारे में जीवनभर झूठ बोला', प्रियंका गांधी ने 'व्हाइटवॉशिंग' वाली टिप्पणी का दिया जवाब
प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी मां सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग' पर भाजपा के 'व्हाइटवॉशिंग' वाली टिप्पणी का जवाब दिया।
HighLights
प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी की किताब का बचाव किया।
भाजपा ने सोनिया की किताब को 'व्हाइटवॉशिंग' बताया।
सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग' पर विवाद जारी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज गुरुवार को अपनी मां और पूर्व AICC प्रमुख सोनिया गांधी का बचाव किया। उन्होंने अपनी मां की किताब 'बिलॉन्गिंग (Belonging)' को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बयान पर निशाना साधा है।
प्रियंका गांधी ने हाल ही में जारी सोनिया गांधी की संस्मरण (यादों की किताब) के बारे में बात कर रही थीं। उन्होंने कहा, 'सोनिया गांधी के बारे में BJP-RSS ने जीवनभर झूठ बोला है।'
प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी का किया बचाव
वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, 'भारत में मेरी मां के जीवन के एक बड़े हिस्से के दौरान, BJP-RSS और कई अन्य लोगों ने उनके बारे में जो चाहा, वह कहा।'
प्रियंका गांधी ने आगे कहा, 'उन्होंने झूठ बोले, मनगढ़ंत कहानियां बनाईं और पूरी तरह से झूठी बातें गढ़ीं, जबकि मेरी मां चुप रहीं। अब वह अपनी कहानी बता रही हैं। उन्हें अपनी कहानी बताने का पूरा अधिकार है।'
प्रियंका अपनी मां की किताब पर BJP की प्रतिक्रिया को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने आगे कहा, 'वे इतने लंबे समय से मेरी मां के बारे में झूठ बोलते रहे हैं। अब वह सच बता रही हैं, तो जाहिर है कि वे यही कहेंगे कि (यह झूठ है)। वे और कह भी क्या सकते हैं? खैर, मुझे बहुत खुशी है कि वे उनकी किताब पढ़ रहे हैं।'
BJP ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना
बीजेपी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी किताब में 1975 में आपातकाल (इमरजेंसी) लगाने को 'सही ठहराने' की कोशिश की है। साथ ही, 1984 के सिख-विरोधी दंगों के मामले में अपने दिवंगत पति राजीव गांधी को 'क्लीन चिट' दी है।
BJP ने कहा कि उनकी किताब 'बिलॉन्गिंग' (Belonging) का नाम 'व्हाइटवॉशिंग' (गलतियों पर पर्दा डालना) होना चाहिए था।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' मंगलवार को जारी की गई, जिस पर मिली-जुली (सकारात्मक और नकारात्मक) प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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