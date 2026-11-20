डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता एम. वीरप्पा मोइली ने दावा किया है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे जेल जा सकते थे लेकिन उस वक्त सत्ता में रही कांग्रेस के कुछ कांग्रेस सदस्यों ने ही उनके खिलाफ चल रही जांच को रोक दिया था। बीजेपी ने इस बयान को अपने उस आरोप की पुष्टि के तौर पर पेश किया है, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत मोदी को निशाना बनाया जा रहा था।

2014 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलकों में यह अटकलें थीं कि इशरत जहां मामले में मोदी और अमित शाह को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में मोइली की टिप्पणी काफी अहम हो जाती है। बीजेपी का पलटवार बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "असली चेहरा सामने आ गया है।" उन्होंने कहा कि मोइली के बयान से पता चलता है कि कांग्रेस सरकार के दौरान जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था और मोदी को फंसाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने विपक्षी पार्टी से इस पर जवाब मांगा है।

बीजेपी ने कहा कि मोइली के बयानों से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस ने मोदी और शाह को फंसाने की कोशिश की थी और उस समय उन पर लगाए गए सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे। त्रिवेदी ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि वे संविधान का कितना सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, "यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी और शाह पर लगाए गए आरोप कांग्रेस द्वारा गढ़े गए थे और वे राजनीतिक रूप से प्रेरित थे।"

त्रिवेदी ने कहा कि मोइली की टिप्पणी से एक और निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रभारी मनमोहन सिंह नहीं थे। उन्होंने कहा, "कांग्रेस को अब इस पर जवाब देना चाहिए। अब कोई संदेह नहीं बचा है। नकाब उतर चुका है। यह साफ है कि फैसले कोई और ले रहा था।"

मोइली ने क्या कहा था? बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यालय में सोनिया गांधी के संस्मरण के विमोचन के मौके पर बोलते हुए मोइली ने कहा कि शाह जेल गए थे और उन्हें राज्य से बाहर (तड़ीपार) कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसा न होता तो वे आज इतने ताकतवर गृह मंत्री नहीं बन पाते। शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया।