डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पीएम मोदी ने गुरुवार को फिक्की की वार्षिक आम बैठक में उद्योग जगत के प्रमुखों को नौकरियों और वेतन को लेकर आड़े हाथों लिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि वे शिकायत करने के बजाय अपनी सरकार की नीतियों पर गौर करें।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 12 साल में पहली बार घबराए और परेशान पीएम ने उद्योग के दिग्गजों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वे मुद्दे उठाए हैं, जिन्हें विपक्ष लंबे समय से उठाता रहा है वेतन में ठहराव, कर कटौती के बावजूद निवेश में उछाल न आना और नौकरियों का अपेक्षित विस्तार न होना।

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से पूछा था कि सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और कई उत्पादों पर जीएसटी कम करने के बावजूद क्या उन्होंने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए या नई नौकरियां दीं? उन्होंने कहा कि जितना भी दो, उनकी भूख कभी नहीं मिटती। उन्होंने यह भी कहा कि 12 लाख रुपये तक की आयकर राहत दी गई, लेकिन क्या कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए या उनकी संख्या बढ़ाई? जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री खुद को आर्थिक स्थिति से अलग नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है, रोजगार सृजन कमजोर है और निजी निवेश सुस्त पड़ा हुआ है। उन्होंने आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में केंद्रित होने, प्रतिस्पर्धा कमजोर होने, डर का माहौल, नियामक संस्थाओं पर कब्जा और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे का भी जिक्र किया। उन्होंने नोटबंदी और जटिल जीएसटी की भी आलोचना की। रमेश ने कहा कि पीएम को शिकायत बंद करनी चाहिए। उन्हें अंदर झांकना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि उनकी शासन शैली और नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां नहीं बन रही हैं और निजी निवेश ठंडा पड़ा है। उद्योग बेहतर की मांग करता है और उसका हकदार भी है।

'हाशिए पर चला गया भारत', राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर बोला हमला किया राहुल ने कहा है कि भारत को हमेशा से भू-राजनीति की अच्छी समझ रही है, लेकिन अब वह वैश्विक मामलों में हाशिये पर चला गया है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र किया। आगे कहा कि अपने आकार के कारण भारत की स्वाभाविक रूप से वैश्विक आवाज है और उसे वैश्विक चर्चाओं में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।