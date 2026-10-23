'दुर्भाग्य है कि वो विपक्ष के नेता हैं', राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे और विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका पर तीखा हमला बोला है।
HighLights
बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए।
सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल को विपक्ष का दुर्भाग्यपूर्ण नेता बताया।
कांग्रेस पर देश के संवैधानिक ढांचे को खतरे में डालने का आरोप।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश दौरे और हाल ही किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने उन पर हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं।
बीजेपी नेता ने कहा, "एक ऐसा नेता है, जो दुर्भाग्य से देश में विपक्ष का नेता भी है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शायद देश से कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि वह नेता फिलहाल देश से ही गायब है। खबरों के अनुसार, वह वियतनाम में कहीं घूम रहा है।"
'एक पहेली बन गए राहुल गांधी'
राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए डॉ. त्रिवेदी ने कहा, "वह देश और अपनी खुद की पार्टी दोनों के लिए एक पहेली बन गया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड उपलब्धियों से भरा है, वहीं राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के लिए समस्याओं से भरा रहा है।"
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "आज कांग्रेस पार्टी ने न केवल अपने भविष्य को खतरे में डाला है, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे को भी दांव पर लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा सत्ता में रहते हुए लूट-खसोट करना, समाज में फूट डालना और भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रति गहरी नफरत पालना रही है।"
'खतरनाक स्थिति में खड़ी कांग्रेस'
बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कहा, "राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए की गई तमाम कोशिशों ने कांग्रेस को एक बेहद खतरनाक स्थिति में ला खड़ा किया है। एक ऐसी स्थिति, जहां वह खुद को राष्ट्र-विरोधी ताकतों के साथ खड़ा पाती है। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वे ऐसी रहस्यमयी और गुप्त यात्राओं पर निकलते हैं, जिनके दौरान वे संदिग्ध लोगों से मिलते हैं। वे ऐसी जगहों पर जाते हैं जिनका खुलासा नहीं किया जाता और वहां संदिग्ध लोगों से मुलाकात करते हैं।"
यह भी पढ़ें: 'कुछ लोग अव्यवस्था का सपना देख रहे हैं', राहुल गांधी पर PM मोदी ने फिर कसा 'फेल प्रोडक्ट' वाला तंज