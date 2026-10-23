'दुर्भाग्य है कि वो विपक्ष के नेता हैं', राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश दौरे और हाल ही किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने उन पर हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं।

बीजेपी नेता ने कहा, "एक ऐसा नेता है, जो दुर्भाग्य से देश में विपक्ष का नेता भी है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शायद देश से कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि वह नेता फिलहाल देश से ही गायब है। खबरों के अनुसार, वह वियतनाम में कहीं घूम रहा है।"

'एक पहेली बन गए राहुल गांधी' राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए डॉ. त्रिवेदी ने कहा, "वह देश और अपनी खुद की पार्टी दोनों के लिए एक पहेली बन गया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड उपलब्धियों से भरा है, वहीं राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के लिए समस्याओं से भरा रहा है।"

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "आज कांग्रेस पार्टी ने न केवल अपने भविष्य को खतरे में डाला है, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे को भी दांव पर लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा सत्ता में रहते हुए लूट-खसोट करना, समाज में फूट डालना और भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रति गहरी नफरत पालना रही है।"