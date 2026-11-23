डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड सहित पांच खाद्य व्यवसायों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है।

इन कंपनियों के खाद्य उत्पाद असुरक्षित या घटिया पाए गए थे। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के गंभीर नियमों का उल्लंघन करने के कारण दो और खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं।

बिसलेरी में ब्रोमेट की मात्रा ज्यादा

FSSAI ने बिस्लेरी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, क्योंकि उनके पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर के एक सैंपल में ब्रोमेट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया है।

रेफरल फूड लेबोरेटरी ने भी इसमें 'पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन' पाए जाने के बाद इसे असुरक्षित करार दिया है। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक बिस्लेरी इंटरनेशनल से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

चार और कंपनी पर भी की गई कार्रवाई बिस्लेरी के साथ ही वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि उनके मिर्च पाउडर में डिफेनोकोनाजोल की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई थी। टिट-बिट फूड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा रहा है, क्योंकि उनके मिर्च पाउडर में कीटनाशक के अवशेष और हल्दी पाउडर में 'टिन' की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई। मीमांसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि उनके अखरोट की गिरी घटिया और असुरक्षित पाई गई। आशा कन्फेक्शनरी के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा रहा है, क्योंकि उनकी चॉकलेट-भरी कुकीज़ 'मिसब्रांडेड', घटिया और असुरक्षित पाई गईं; इनमें बताई गई चीनी की मात्रा और असल मात्रा में अंतर था। इसके अलावा, FSSAI ने खराब स्वच्छता और रीपैकिंग (सामान को फिर से पैक करने) से जुड़ी समस्याओं के कारण 'उर्मी लाइफसाइंसेज LLP' और 'गौर आयुर्वेदिक स्टोर' के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं। लेबल के इस्तेमाल पर आपत्ति न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक जून में FSSAI ने एनर्जी ड्रिंक के लेबल के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। नियामक का तर्क है कि कुछ पेय पदार्थों में बहुत ज्यादा मात्रा में चीनी मिलाई जाती है, और इस तरह के वर्गीकरण से उपभोक्ता गुमराह हो सकते हैं, जिससे वे इनका ज्यादा सेवन कर सकते हैं।