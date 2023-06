Biporjoy Cyclone: तेजी से गंभीर तूफान में बदल रहा बिपारजॉय साइक्लोन, जानें कहां-कहां होगा इसका और IMD का अलर्ट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। चक्रवाती तूफान ‘बिपारजॉय’ (biporjoy cyclone live tracking) काफी तेजी से गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। इस चक्रवाती तूफान बिपारजॉय के कारण केरल में मानसून के शुरु होने की स्पीड थोड़ी धीमी हो सकती है। अरब सागर में आया ये तूफान इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है।

Very Severe Cyclonic Storm #Biparjoy over eastcentral Arabian Sea, lay centered at 5:30 am IST of 08thJune, about 860km west-southwest of Goa, 910km southwest of Mumbai. It would intensify further & move north-northwestwards: India Meteorological Department (IMD) pic.twitter.com/TGNetWiM4m

वहीं, मौसम विज्ञानियों का कहना है कि चक्रवाती तूफान (biporjoy cyclone direction) मानसून की तीव्रता को प्रभावित कर रहा है और केरल के ऊपर इसकी शुरुआत ‘हल्की’ रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार, इसके उत्तर की ओर बढ़ने और एक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के आसार हैं। इसके बाद ये तूफान अगले 3 दिन में यह उत्तर-उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा।

वहीं, IMD ने एक ट्वीट में कहा कि गंभीर चक्रवाती तूफान बिपारजॉय (cyclone biparjoy tracker) पूर्व-मध्य और आस-पास के दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर पिछले 6 घंटों के दौरान 5 किमी प्रति घंटे की गति के साथ लगभग उत्तर की ओर बढ़ा है और एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है।

VSCS BIPARJOY over the east-central Arabian Sea, lay centred at 2330hrs IST of 07 Jun 2023 near lat 13.6N & long 66.0E, about 870km west-southwest of Goa, 930km SW of Mumbai. It would intensify further gradually during the next 48hrs & move nearly north-northwestwards during the… pic.twitter.com/6H4b6Ge8yg— ANI (@ANI) June 8, 2023