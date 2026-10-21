बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत में विस्फोट, पुलिस को IED के इस्तेमाल का शक
बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन इमारत में हुए विस्फोट में दो मजदूर घायल हो गए, पुलिस को IED धमाके का संदेह है।
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डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। मंगलवार को बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन इमारत में हुए विस्फोट में दो मजदूर घायल हो गए। पुलिस को शक है कि यह एक IED धमाका हो सकता है। यह धमाका पुलाकेशिनगर इलाके के जार्मिया रोड पर स्थित एक बहुमंजिला आवासीय इमारत की पांचवीं मंजिल पर हुआ।
जांच के लिए एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS), इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन (ISD) और बम स्क्वॉड के अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया।
धमाके में दो मजदूर घायल
इस धमाके में दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और चेहरे पर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है।
बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार ने बुधवार को पत्रकारों को बताया, 'हमें इस घटना के बारे में अस्पताल से ही पता चला।'
उन्होंने बताया कि इमारत का कुछ हिस्सा इस्तेमाल में था, जबकि कुछ हिस्से का निर्माण कार्य चल रहा था। उन्होंने कहा, 'असल में क्या हुआ, यह पता लगाने के लिए हमने कई टीमें बनाई हैं।'
फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद खुलासा
उन्होंने बताया कि धमाके वाली जगह से मिली चीजों को इकट्ठा करके जांच के लिए भेज दिया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी पत्रकारों को बताया कि वे इस घटना की जांच कर रहे हैं।
उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'चाहे यह कोई केमिकल रिएक्शन हो या कोई IED हो, या कुछ और हम इसकी जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट आने दीजिए।'
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