बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत में विस्फोट, पुलिस को IED के इस्तेमाल का शक

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। मंगलवार को बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन इमारत में हुए विस्फोट में दो मजदूर घायल हो गए। पुलिस को शक है कि यह एक IED धमाका हो सकता है। यह धमाका पुलाकेशिनगर इलाके के जार्मिया रोड पर स्थित एक बहुमंजिला आवासीय इमारत की पांचवीं मंजिल पर हुआ।

जांच के लिए एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS), इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन (ISD) और बम स्क्वॉड के अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। धमाके में दो मजदूर घायल इस धमाके में दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर और चेहरे पर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है।