एअर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से टकराया पक्षी, बेंगलुरु में सुरक्षित लैंडिंग
विशाखापत्तनम से बेंगलुरु आ रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान से एक पक्षी टकरा गया, जिसके बाद विमान को केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया।
HighLights
विशाखापत्तनम-बेंगलुरु उड़ान से पक्षी टकराने की घटना।
केंपेगौड़ा हवाई अड्डे पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग।
विमान में सवार सभी 148 यात्री पूरी तरह सुरक्षित।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विशाखापत्तनम से बेंगलुरु आ रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट से पक्षी टकरा गया। इसे सुरक्षित रूप से केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। विमान में सवार सभी 148 यात्री सुरक्षित हैं। इस घटना के बावजूद फ्लाइट आइएक्स 2065 ने अपनी यात्रा पूरी की और सोमवार को लैंडिंग के बाद इसे पार्किंग स्टैंड पर ले जाया गया।
मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ग्राउंड इंजीनियरों और तकनीकी टीमों ने विमान के ढांचे या इंजन को हुए किसी भी संभावित नुकसान का पता लगाने के लिए उसकी जांच शुरू कर दी। हालांकि, यात्रियों या क्रू के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई है।
यह घटना अक्टूबर की शुरुआत में हुई उस घटना के कुछ दिनों बाद सामने आई है, जब फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट को जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी।
बताया गया है कि उस फ्लाइट ने 'स्क्वॉक 7500' सिग्नल भेजा था। यह एक अंतरराष्ट्रीय कोड है, जिसका इस्तेमाल विमान के अपहरण (हाइजैकिंग) का संकेत देने के लिए किया जाता है।
यह अलर्ट अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मिला था, जिसके बाद विमान जयपुर में सुरक्षित उतर गया। किन परिस्थितियों के कारण यह अलर्ट जारी हुआ, इस बारे में फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।
(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)