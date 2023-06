Bengaluru: मां की हत्या करने के बाद शव को सूटकेस में भरकर थाने पहुंची बेटी, गिरफ्तार

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, यहां एक बेटी ने अपनी मां की हत्या कर उसे ट्रॉली में भरकर खुद पुलिस थाने पहुंच गई। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में रहने वाली 39 वर्षीय सेनाली सेन ने कथित तौर पर अपनी मां की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने शव को एक ट्रॉली बैग में भर कर पुलिस स्टेशन ले गई और अपना जुर्म कबूल किया। मृतक की पहचान 70 वर्षीय बिवा पाल के रूप में हुई है।

#WATCH | Karnataka | Case registered against a 39-year-old woman, Senali Sen for allegedly killing her mother and stuffing her body in a trolley bag. The incident occurred at a residential apartment in Bengaluru.

MICO layout Police say, "Body was brought to the Police Station… pic.twitter.com/pzlry6WB0M