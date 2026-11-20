डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु में पति-पत्नी के बीच घरेलू झगड़ा खूनी खेल में बदल गया। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि 44 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके 18 साल के बेटे पर चाकू और हथौड़े से हमला कर दिया।

पिता के चाकू और हथौड़े से हमला करने की वजह से सौतेले बेटे की मौत हो गई और उसकी पत्नी घायल हो गई। आरोपी महिला को एक कमरे में बंद करके मौके से फरार हो गया। मामला सामने आने पर घटना के करीब तीन दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान सुदीप के रूप में हुई है, जो पहले प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में काम करता था। पिता ने की सौतेले बेटे की हत्या सुदीप ने 16 नवंबर को बनशंकरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पद्मनाभनगर स्थित अपार्टमेंट में अपनी पत्नी सीमा (43) और उसके बेटे सोहम (18) पर हमला किया था। सीमा एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी।