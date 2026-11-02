IT सिटी से पहुंचे समंदर किनारे, बेंगलुरु कपल की 'गोवा लाइफ' वाली अनोखी Story

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। मेट्रो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़कर शांत और सुकून भरा जीवन जीना कई लोगों का सपना होता है। बेंगलुरु के एक कपल, राधिका और एकांश ने न केवल इस सपने को सच कर दिखाया।

कपल बेंगलुरु छोड़कर गोवा शिफ्ट हो गया है और अपनी जर्नी भी वीडियो के माध्यम से उन्होंने शेयर की।

इतना ही नहीं कपल ने इंस्टाग्राम पर एक विस्तृत वीडियो शेयर कर यह भी बताया कि बेंगलुरु से गोवा शिफ्ट होने में उनका कितना पैसा खर्च हुआ है।

शिफ्टिंग में आया इतना खर्च

गोवा शिफ्ट होने के एक महीने के बाद कपल ने अपने पूरे बजट का ब्योरा साझा किया है। उनके अनुसार, बेंगलुरु से गोवा जाने और वहां सेटल होने में कुल 75,500 रुपये का अतिरिक्त खर्च आया।