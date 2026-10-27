एक और एनकाउंटर: बंगाल में आधी रात क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान मुठभेड़, नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी ढेर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के गायघाटा इलाके में मंगलवार तड़के पुलिस एनकाउंटर में किशोरी से दुष्कर्म और नृशंस हत्या के मुख्य आरोपी प्रह्लाद दास की मौत हो गई। बारूईपुर में घटी ऐसी ही घटना के महज साढ़े तीन महीने के भीतर राज्य में पुलिस मुठभेड़ की यह दूसरी घटना है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश सीमा से महज चार किलोमीटर दूर स्थित वारदात स्थल पर तड़के पुलिस आरोपित प्रह्लाद को लेकर अपराध का री-क्रिएशन (घटना का पुनर्निर्माण) कराने पहुंची थी। इसी दौरान आरोपित ने अचानक पुलिसकर्मी की सरकारी पिस्तौल छीन ली और फायरिंग कर दी।

इस अप्रत्याशित हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस का दावा है कि आत्मरक्षा में चलाई गई जवाबी गोली से आरोपित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत चांदपाड़ा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।