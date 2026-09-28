बेल्जियम में ट्रक ड्राइवर को कितनी मिलती है सैलरी? योग्यता से डॉक्यूमेंट तक पूरी डिटेल
बेल्जियम में ट्रक ड्राइवरों की मांग बढ़ रही है, जहाँ अनुभवी ड्राइवर 2400 से 3800 यूरो तक मासिक सैलरी कमा सकते हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप यूरोप में ड्राइविंग के जरिए अच्छी कमाई का सपना देख रहे हैं, तो बेल्जियम आपके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म Fyndaro के मुताबिक बेल्जियम में ट्रक ड्राइवरों की मांग लगातार बढ़ रही है, जहां अनुभवी और सही लाइसेंस धारक ड्राइवर हर महीने 2400 से 3800 यूरो (लगभग 2.15 लाख से 3.40 लाख रुपये) तक की मोटी सैलरी हासिल कर रहे हैं। हालांकि, यह कमाई ड्राइवर के अनुभव, रूट और काम के शेड्यूल पर काफी हद तक निर्भर करती है।
घरेलू और क्षेत्रीय काम के लिए सैलरी आमतौर पर रूट और रेंज के अनुसार होती है। इंटरनेशनल रूट, ADR काम, रेफ्रिजरेटेड फ्रेट, नाइट शेड्यूल और घर से लंबे समय तक दूर रहने वाले ड्राइवरों को ज्यादा महीने का पैकेज मिल सकता है।
महीने की सैलरी पर क्या असर डालता है?
- लाइसेंस का प्रकार और गाड़ी की कैटेगरी, खासकर CE काम।
- घरेलू, क्षेत्रीय, इंटरनेशनल या खास रूट का प्रकार।
- ADR, टैंकर, रेफ्रिजरेटेड या कंटेनर का अनुभव।
- ओवरटाइम, वीकेंड का काम, रात का काम और अलाउंस।
- भाषा की जानकारी, रूट से जुड़े डॉक्यूमेंट और इसे
अप्लाई करने से पहले जरूरी बातें
ड्राइवरों को CE लाइसेंस, कोड 95 या ड्राइवर CPC, टैकोग्राफ कार्ड, मेडिकल फिटनेस और नौकरी के लिए जरूरी पोर्ट, ADR या कंटेनर का अनुभव होना चाहिए।
ड्राइवर जॉब ऑफर की तुलना कैसे करें?
- बेसिक सैलरी, भत्ते (अलाउंस) और बोनस को अलग-अलग समझें।
- यह जरूर पूछें कि बताई गई सैलरी 'ग्रॉस' (कुल) है या 'नेट' (इन-हैंड/हाथ में आने वाली)।
- ऑफर स्वीकार करने से पहले घर पर मिलने वाले समय (होम टाइम) और किन-किन देशों/रूट्स पर जाना होगा, इसकी पूरी जानकारी लें।
- ट्रक का प्रकार, लोडिंग-अनलोडिंग की जिम्मेदारियां और जॉइनिंग की तारीख पहले ही कन्फर्म कर लें।
- सैलरी, जरूरी दस्तावेजों और रूट से जुड़ी जानकारी शुरू में ही स्पष्ट करने के लिए कंपनी या एम्प्लॉयर से सीधे बात करें।
क्यों चर्चे में बेल्जियम का 308 पहियों वाला ट्रक?
बीते कुछ दिनों से बेल्जियम से चलकर भारत आ रहे 308 पहियों वाले मॉन्स्टर ट्रक की चर्चा जोरो पर है। सड़क पर चलता यह ट्रक किसी अजूबे से कम नहीं है।
308 पहियों के सहारे हाइड्रोलिक ट्रक पर करीब 200 टन वजनी औद्योगिक वेसल लादकर कुंभी चीनी मिल के बायो प्लास्टिक प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है।
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