बेल्जियम में ट्रक ड्राइवर को कितनी मिलती है सैलरी? योग्यता से डॉक्यूमेंट तक पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप यूरोप में ड्राइविंग के जरिए अच्छी कमाई का सपना देख रहे हैं, तो बेल्जियम आपके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म Fyndaro के मुताबिक बेल्जियम में ट्रक ड्राइवरों की मांग लगातार बढ़ रही है, जहां अनुभवी और सही लाइसेंस धारक ड्राइवर हर महीने 2400 से 3800 यूरो (लगभग 2.15 लाख से 3.40 लाख रुपये) तक की मोटी सैलरी हासिल कर रहे हैं। हालांकि, यह कमाई ड्राइवर के अनुभव, रूट और काम के शेड्यूल पर काफी हद तक निर्भर करती है।

घरेलू और क्षेत्रीय काम के लिए सैलरी आमतौर पर रूट और रेंज के अनुसार होती है। इंटरनेशनल रूट, ADR काम, रेफ्रिजरेटेड फ्रेट, नाइट शेड्यूल और घर से लंबे समय तक दूर रहने वाले ड्राइवरों को ज्यादा महीने का पैकेज मिल सकता है।