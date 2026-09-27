एशिया के पहले बायो प्लास्टिक प्लांट के लिए वेसल ला रहा 308 पहियों वाला महाट्रक, बेल्जियम से पहुंचेगा कुंभी चीनी मिल

संवाद सूत्र, अमीरनगर (लखीमपुर)। सड़क पर चलता यह ट्रक किसी अजूबे से कम नहीं है। 308 पहियों के सहारे हाइड्रोलिक ट्रक पर करीब 200 टन वजनी औद्योगिक वेसल लादकर कुंभी चीनी मिल के बायो प्लास्टिक प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है।

भारी-भरकम वाहन जिस सड़क से गुजर रहा है, वहां लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए उमड़ पड़ रही है। इसकी रफ्तार भी सामान्य वाहनों जैसी नहीं है। कई जगह एक घंटे में महज छह-सात किलोमीटर की दूरी ही तय हो पा रही है।

कुंभी चीनी मिल में एशिया का पहला बायो प्लास्टिक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। करीब तीन हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के लिए बेल्जियम से वेसल समुद्री मार्ग से ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पहुंचा। इसके बाद इसे विशेष हाइड्रोलिक ट्रक के जरिये सड़क मार्ग से कुंभी लाया जा रहा है।

वेसल को सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन और संबंधित विभागों के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। वाहन के किसी जिले में प्रवेश से पहले वहां के प्रशासन को सूचना दी जा रही है। मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात प्रबंधन और भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम किए जा रहे हैं।