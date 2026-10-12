राहुल गांधी के मार्च में 'बैटमैन' की एंट्री', खरगे की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के 'दिल्ली चलो' मार्च में एक अलग नजारा देखने को मिला। दरअसल INDI गठबंधन के मार्च में अचानक बैट मैं की एंट्री हुई।

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार्च के दौरान लोगों को बैट मैन वाले मास्क बांटे। बता दें यह मार्च सुप्रीम कोर्ट की तरफ निकाला गया, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन में बैटमैन की एंट्री

INDIA ब्लॉक के इस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने बैटमैन वाला मास्क लगाकर तस्वीर खिंचवाई। एनएसयूआई के एक्स हैंडल पर एक फोटो वाला पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें लिखा था - ‘Batman Mode: ON; Gyaneshh toh giyooo’।