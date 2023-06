अतीक-अशरफ मर्डर: माफिया की बहन आयशा ने की SC से गुहार, कहा- स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए निष्पक्ष जांच

नई दिल्ली, एजेंसी। गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद और अशरफ अहमद की बहन आयशा नूरी ने अपने भाइयों की हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल, 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

