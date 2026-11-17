डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली में अपनी मां सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव की लॉन्चिंग के दौरान मजाक में सभी को एक सलाह दी। उन्होंने कहा, "सुनिए, अगर आप प्यार में पड़ना चाहते हैं तो कैम्ब्रिज के वर्सिटी रेस्टोरेंट जाइए लेकिन वहां चिकन चैसर कभी मत खाइएगा, ठीक है?"

कैम्ब्रिज में अपने माता-पिता की पहली मुलाकात की कहानी सुनने के कई सालों बाद उन्होंने बताया कि कैसे वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वर्सिटी रेस्टोरेंट गए, यह देखने के लिए कि उनके माता-पिता कहां मिले थे। राहुल ने माता-पिता की यादों और अपने अनुभव की तुलना की जब राहुल ने रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर मौजूद व्यक्ति को बताया कि उनके माता-पिता यहां मिले थे तो उस व्यक्ति ने कहा कि वह अच्छी तरह जानता है कि वे कौन थे और उसने मेनू से चिकन चैसर लेने की सलाह दी। हालांकि, खाना उस रोमांटिक याद के स्तर का नहीं था। राहुल ने रेस्टोरेंट के बारे में अपने माता-पिता की यादों और अपने खुद के अनुभव की तुलना की।

उन्होंने कहा, "उन्हें तो याद है कि खाना बहुत शानदार था लेकिन खाना तो एकदम बेकार है!" यह सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े। यह किस्सा उन पारिवारिक यादों का हिस्सा था, जिन्हें विपक्ष के नेता ने तब साझा किया जब उन्होंने बताया कि उन्हें राजनीति से दूर रहने के लिए कहा गया था।

सिटिंग अरेंजमेंट का राजनीतिक अर्थ? पहली पंक्ति में विपक्षी नेताओं की एक कतार थी, जिनमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी-एसपी की सुप्रिया सुले, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय शामिल थे। इसी पंक्ति में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने गांधी परिवार के साथ गंभीर मतभेदों के चलते 2021 में कांग्रेस छोड़ दी थी।

सोनिया गांधी ने क्या कहा? जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने संस्मरण लिखने का फैसला क्यों किया, जबकि पहले वह अपनी निजता को लेकर बहुत सतर्क रहती थीं तो उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के बारे में फैलाई गई काल्पनिक कहानियों के बीच सच सामने लाना चाहती थीं।

राज्यसभा सांसद ने कहा, "मेरी सास, पति, बेटे, बेटी और मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया है और इसमें से ज्यादातर बातें सच नहीं हैं। असल में हम जैसे हैं उसका इन बातों से कोई लेना-देना नहीं है। आपके बारे में तरह-तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं, झूठ फैलाए जाते हैं और ऐसी बातें कही जाती हैं जो बहुत दुख पहुंचाती हैं, जबकि उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता।"

उन्होंने आगे कहा, "और मैंने सोचा कि शायद यह अपनी भावनाओं को जाहिर करने का एक जरिया हो सकता है कि मैं अपने परिवार के बारे में क्या जानती हूं और शायद लोग मेरी कहानी सुनने के लिए भी तैयार हों।"

उन्होंने याद किया कि जब वह पहली बार भारत आईं तो उन्हें एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस होता था और उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं उनसे कोई गलती न हो जाए। उन्होंने इस अनुभव की तुलना उन भारतीय महिलाओं से की, जो शादी के बाद एक नए परिवार में जाती हैं और जिन्हें वहां के तौर-तरीकों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है।