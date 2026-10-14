'असम के लोग हर 5 साल में चाहते हैं SIR', विपक्ष के आरोपों पर बोले राज्य मंत्री जयंत मल्ला बरुआ

डिजिटल डेस्क, गुवाहटी। असम के कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने हर पांच साल में वोटर लिस्ट के SIR की मांग की। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया राज्य की वोटर लिस्ट को संशोधित करने के लिए जरूरी है।

कैबिनेट मंत्री का विपक्ष पर निशाना असम के नलबाड़ी में मंगलवार को जन जागरण सम्मेलन रैली में बोलते हुए, बरुआ ने EVM को लेकर विपक्ष के आरोपों और बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।

बरुआ ने कहा, 'हर कोई असम में SIR चाहता है। असम की वोटर लिस्ट में किसी भी विदेशी का नाम नहीं रहना चाहिए।' असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ छह साल तक चले आंदोलन का जिक्र करते हुए मंत्री ने तर्क दिया कि राज्य के पास वोटर लिस्ट की जांच-पड़ताल करने के खास कारण हैं।

EVM पर सवाल के बीच विपक्ष पर वार बरुआ ने कांग्रेस पर अपनी चुनावी हार के लिए EVM को दोष देने का आरोप भी लगाया और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की हालिया टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें उन्होंने विपक्ष को बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी।