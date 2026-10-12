असम के ग्वालपाड़ा में 12 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, दलाल के जरिए भारत में घुसे

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में असम के ग्वालपाड़ा जिले से तीन बच्चों समेत 12 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। संदेह है कि मामला मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ से जुड़ा हो सकता है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा कि शुक्रवार रात एक स्थानीय नागरिक ने कुछ लोगों को रोते-बिलखते देखा। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। इस समूह में नौ वयस्क और तीन बच्चे शामिल हैं। पूछताछ में क्या पता चला? पूछताछ में उन्होंने बताया कि सबोर नाम का एक दलाल पांच अक्टूबर को उन्हें मेघालय के जाफलोंग के रास्ते भारत लाया था। इसके बाद दलाल के साथ आए एक खासी समुदाय का व्यक्ति उन्हें गुवाहाटी ले गया, जहां उन्हें तीन दिन तक रखा गया।