डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के लुमडिंग-बदरपुर सिंगल लाइन पहाड़ी रेलखंड पर शनिवार को मालगाड़ी का एक लदा हुआ वैगन पटरी से उतर गया, जिससे रेल सेवाएं बाधित हो गईं।

रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि हादसा लुमडिंग मंडल के अंतर्गत बंदरखाल और दमछेरा रेलवे स्टेशनों के बीच शनिवार तड़के हुआ। दुर्घटना के कारण शनिवार को चलने वाली 11 ट्रेनों को रद कर दिया गया, जबकि चार अन्य ट्रेनों को बीच रास्ते में ही समाप्त कर दिया गया।