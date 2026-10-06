असम में गार्डरेल से टकराई तेज रफ्तार कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत और 3 घायल

डिजिटल डेस्क, दिसपुर। असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में मंगलवार को नेशनल हाईवे 27 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गुवाहाटी से नगांव जा रही एक तेज रफ्तार कार खेतड़ी इलाके में हाईवे की गार्डरेल यानी सुरक्षा रेलिंग से जा टकराई।

पुलिस के अनुसार, इस हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान मोनिमा बेगम (40), रिबुल अली (17) और अमीरउद्दीन (40) के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।