असम में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे रिटायर्ड सैन्यकर्मी समेत 2 गिरफ्तार, हनीट्रैप से जुटा रहे थे रक्षा जानकारियां

डिजिटल डेस्क, दिसपुर। असम में भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक सेवानिवृत्त सैनिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेवानिवृत्त सैन्य जवान की शिनाख्त बिहार के पूर्वी चंपारण निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई है और वर्तमान में वह सेना में अनुबंध के आधार पर काम कर रहा था।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मिली सूचना के आधार पर असम एसटीएफ ने गुवाहाटी से यह गिरफ्तारियां की हैं। संदिग्ध के बारे में प्रारंभिक जानकारी तेजपुर स्थित गजराज कोर की सैन्य खुफिया इकाई द्वारा साझा की गई थी।