अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे में भूकंप के झटके, दहशत में आए लोग
अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे में शाम को 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इस भूकंप की पुष्टि की।
HighLights
कुरुंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस हुए।
भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई, शाम 7:17 बजे आया।
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की।
डिजिटल डेस्क, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, शाम 7 बजकर 17 मिनट 07 सेकंड पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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