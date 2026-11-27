डिजिटल डेस्क, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, शाम 7 बजकर 17 मिनट 07 सेकंड पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें- देहरादून में बोले पेमा खांडू, चैटजीपीटी नहीं किताबें बढ़ाएंगी सोचने-समझने की क्षमता, वैली ऑफ वर्ड्स महोत्सव का किया उद्घाटन