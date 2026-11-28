डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया पर बच्चे क्या देख रहे हैं, कितनी देर ऑनलाइन रहते हैं और अनजान लोगों से उनकी बातचीत तो नहीं हो रही?

माता-पिता की इन चिंताओं को दूर करने के लिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत 13 से 17 वर्ष की उम्र के किशोरों के माता-पिता उनके अकाउंट की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे।

हालांकि, एक्स ने बच्चों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा है। माता-पिता यह देख सकेंगे कि उनके बच्चे ने किन अकाउंट्स से प्राइवेट चैट की है, लेकिन वे मैसेज नहीं पढ़ सकेंगे। वे बच्चे की सर्च हिस्ट्री भी नहीं देख सकेंगे।

माता-पिता और किशोरों का अकाउंट होगा अटैच माता-पिता या अभिभावक किशोरों के अकाउंट को अपने अकाउंट से जोड़ सकेंगे। इसके बाद वे देख सकेंगे कि बच्चा रोजाना कितनी देर एक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है और उसके लिए इस्तेमाल की समय सीमा भी तय कर सकेंगे।