डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने और निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने की सरकार की तैयारी ने एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। समर्थकों का कहना है कि बढ़ती आबादी के हिसाब से सांसदों की संख्या बढ़ाना जरूरी है।

इससे निर्वाचन क्षेत्र छोटे होंगे और आम लोगों की अपने सांसद तक पहुंच आसान होगी। वहीं, विरोधियों को आशंका है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए हो सकता है। जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के प्रतिनिधित्व और परिसीमन की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

सीटें बढ़ाने की जरूरत राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा बंटवारा मुख्य रूप से 1971 की जनगणना पर आधारित है। तब देश की आबादी करीब 55 करोड़ थी, जो अब लगभग तीन गुना हो चुकी है। कार्नेगी एंडोमेंट के एक शोधपत्र के अनुसार, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में औसतन करीब 27 लाख लोग रहते हैं।

सीटें 50 प्रतिशत बढ़ने पर यह संख्या घटकर लगभग 18 लाख रह सकती है। समर्थकों का तर्क है कि इससे सांसदों पर काम का बोझ घटेगा और वे स्थानीय समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।उत्तर-दक्षिण प्रतिनिधित्व का विवाद1976 में राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगाई गई थी, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को नुकसान न हो।

बाद में इस रोक को आगे बढ़ाया गया। अब आबादी के आधार पर सीटों का बंटवारा करने की मांग के बीच दक्षिणी राज्यों को आशंका है कि उनका राजनीतिक प्रभाव घट सकता है। सरकार के नए प्रस्ताव में सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में बढ़ाने और मौजूदा आनुपातिक हिस्से को 2051 तक बनाए रखने की बात है।

इससे उत्तर-दक्षिण के बीच प्रतिनिधित्व के मौजूदा अनुपात को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। हालांकि, इससे अलग-अलग राज्यों में प्रति सांसद आबादी का अंतर खत्म नहीं होगा।परिसीमन में हेरफेर की आशंकाविपक्षी दलों को डर है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करते समय राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखा जा सकता है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भाजपा 2029 के चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए चुनावी नक्शा बदलना चाहती है। सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। राज्यों की कुल सीटों का अनुपात सुरक्षित रहने के बावजूद उनके भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं कैसे तय होंगी, यह अहम सवाल है।

समान वृद्धि पर भी उठ रहे सवाल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने समान रूप से 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के फार्मूले पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 और केरल की 20 से 30 हो जाएंगी। यानी दोनों राज्यों के बीच सीटों का संख्यात्मक अंतर 60 से बढ़कर 90 हो जाएगा।

इसके जवाब में तर्क है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या भी बढ़ेगी, इसलिए उत्तर प्रदेश का सापेक्ष राजनीतिक प्रभाव नहीं बढ़ेगा। हालांकि, कार्नेगी के शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे प्रति सांसद आबादी का मौजूदा अंतर बना रहेगा। महिला आरक्षण से सीट वृद्धि का संबंध सरकार का तर्क है कि लोकसभा का आकार बढ़ने से महिला आरक्षण लागू करने में मौजूदा सांसदों और नए दावेदारों के बीच टकराव कम होगा। 543 सीटों वाली लोकसभा में आरक्षण लागू होने पर करीब 362 सीटें खुली रहतीं, जबकि 815 सीटें होने पर यह संख्या करीब 543 हो सकती है।

कांग्रेस का कहना है कि आरक्षण लागू करने के लिए सीटें बढ़ाना जरूरी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने आरक्षण में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की मांग की है।जनगणना के आंकड़ों पर सवालसरकार 2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करना चाहती है।

उसका तर्क है कि नई जनगणना के आंकड़ों और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया का इंतजार करने से इसमें देरी हो सकती है। विपक्ष का सवाल है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर इतने बड़े और दूरगामी फैसले लेना कितना उचित होगा, जबकि 2027 की जनगणना की प्रक्रिया जारी है।