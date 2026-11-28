परिसीमन और महिला आरक्षण के अलावा वो कौन-सा तीसरा विधेयक, जिसे संसद के विशेष सत्र में पेश करेगी सरकार?
सरकार 30 नवंबर से 3 दिसंबर, 2026 तक संसद का विशेष सत्र आयोजित कर रही है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे।
HighLights
संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक।
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन विधेयक पेश होंगे।
संविधान 132वां संशोधन विधेयक भी सत्र में शामिल है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार सोमवार, 30 नवंबर को लोकसभा में तीन विधेयक पेश करने जा रही है। संसद का यह विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर, 2026 तक, यानी चार दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा।
लोकसभा की कार्यवाही 30 नवंबर से शुरू होगी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर से शुरू होगी। सरकारी कामकाज के आधार पर, दोनों सदनों की कार्यवाही 3 दिसंबर को समाप्त होने की उम्मीद है।
संसद के विशेष सत्र में पेश होंगे 3 विधेयक
संसद के विशेष सत्र के जरिए सरकार महिला आरक्षण लागू करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation) से जुड़े अपने संशोधित कानूनी ढांचे को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
लोकसभा के कामकाज की सूची के अनुसार, जो तीन नए कानून पेश किए जाने हैं, वे हैं:
- संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026
- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2026
- परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026
संसद के विशेष सत्र का टाइमटेबल
संसद के विशेष सत्र की शुरुआत पहले पेश किए गए दो विधेयकों 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' और 'परिसीमन विधेयक, 2026' को वापस लेने के साथ होगी। इन दोनों को 16 अप्रैल, 2026 को पेश किया गया था और अब इनकी जगह इनके संशोधित संस्करण लाए जा रहे हैं।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 'संविधान (132वां संशोधन) विधेयक' और 'परिसीमन (दूसरा) विधेयक' पेश करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा संशोधित कानून पेश करेंगे।
'परिसीमन (दूसरा) विधेयक' का उद्देश्य लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण लागू करना है।
इसके साथ ही, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों के आवंटन को फिर से तय करने और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का प्रविधान भी शामिल है।
सरकार ने इन तीनों नए विधेयकों पर विचार करने और उन्हें पारित कराने के लिए एक ही दिन तय किया है। यह केवल प्रस्तावित कार्य-सूची है। इसका मतलब यह पक्का नहीं है कि 30 नवंबर को ये तीनों विधेयक पारित हो ही जाएंगे।