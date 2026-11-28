डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार सोमवार, 30 नवंबर को लोकसभा में तीन विधेयक पेश करने जा रही है। संसद का यह विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर, 2026 तक, यानी चार दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा।

लोकसभा की कार्यवाही 30 नवंबर से शुरू होगी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर से शुरू होगी। सरकारी कामकाज के आधार पर, दोनों सदनों की कार्यवाही 3 दिसंबर को समाप्त होने की उम्मीद है।

संसद के विशेष सत्र में पेश होंगे 3 विधेयक

संसद के विशेष सत्र के जरिए सरकार महिला आरक्षण लागू करने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation) से जुड़े अपने संशोधित कानूनी ढांचे को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

लोकसभा के कामकाज की सूची के अनुसार, जो तीन नए कानून पेश किए जाने हैं, वे हैं: संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026

केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2026

परिसीमन (दूसरा) विधेयक, 2026 संसद के विशेष सत्र का टाइमटेबल संसद के विशेष सत्र की शुरुआत पहले पेश किए गए दो विधेयकों 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' और 'परिसीमन विधेयक, 2026' को वापस लेने के साथ होगी। इन दोनों को 16 अप्रैल, 2026 को पेश किया गया था और अब इनकी जगह इनके संशोधित संस्करण लाए जा रहे हैं।