आंध्र प्रदेश: चलती ट्रेन में चढ़ते समय फिसला शख्स, कॉन्स्टेबल ने बचाई जान

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक यात्री का पैर फिसलते ही वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगा।

गनीमत रही कि मौके पर मौजूद कांस्टेबल ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए सेकंडों में उसे खींच लिया और उसकी जान बचा ली। यह पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान बिगड़ा संतुलन

घटना के समय रवि कुमार नाम का यात्री प्लेटफॉर्म से छूट रही चलती ट्रेन में सवार होने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलकर प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच की खतरनाक जगह की तरफ जाने लगा।