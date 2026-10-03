आंध्र प्रदेश: तिरुपति की कंपनी में फटा बॉयलर, चार मजदूरों की मौत

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां शनिवार को श्री सिटी स्थित एक निजी कंपनी में पानी का बॉयलर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया।

इस भीषण दुर्घटना में चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है।

समझिए कैसे हुआ हादसा?

मामले में पुलिस और आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार को श्री सिटी की एक प्राइवेट कंपनी में अचानक पानी का बॉयलर फट गया। इस जोरदार धमाके की चपेट में आने से दो मजदूरों की तो मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से झुलसे अन्य दो मजदूरों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया।

एक मजदूर का इलाज जारी हादसे में एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है। हालांकि, अभी तक हादसे के सटीक कारणों और मृतकों की पहचान से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।