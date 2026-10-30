एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया को भारतीय वायु सेना का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया को भारतीय वायु सेना (IAF) का उप-प्रमुख नियुक्त किया गया है और वे रविवार से अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में वे ईस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ हैं।

एयर मार्शल वालिया, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की जगह उप-प्रमुख (वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ) का पद संभालेंगे; एयर मार्शल दीक्षित शनिवार को भारतीय वायु सेना के 29वें प्रमुख बनेंगे।

एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह IAF उप-प्रमुख नियुक्त

लगभग चार दशकों के अपने करियर में इंद्रपाल सिंह ने कई कमांड और स्टाफ पदों पर काम किया है। उन्होंने एक फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन और 'टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट' (TACDE) की कमान संभाली है और वे बरेली स्थित एयर फोर्स स्टेशन के एयर ऑफिसर कमांडिंग भी रह चुके हैं।

इंद्रपाल सिंह वालिया ने भारतीय वायु सेना के कई लड़ाकू विमान उड़ाए हैं, जिनमें मिग-21, मिग-23, मिग-27, जगुआर और सुखोई-30 MKI के विभिन्न संस्करण शामिल हैं। कौन हैं एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया? वे नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के पूर्व छात्र हैं और 11 जून 1988 को भारतीय वायु सेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। उन्होंने ब्रिटेन में 'एडवांस्ड कमांड एंड स्टाफ कोर्स' और बांग्लादेश में 'नेशनल डिफेंस कोर्स' (NDC) पूरा किया है।