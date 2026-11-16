73 की उम्र और दिल की सर्जरी... तेलंगाना के डीवी शंकर राव ने विश्व मास्टर्स पावरलिफ्टिंग में जीते दो पदक

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। 73 वर्षीय डीवी शंकर राव ने अमेरिका के नेवादा स्थित रेनो में विश्व मास्टर्स पावरलिफ्टिंग में दो पदक जीतकर साबित किया कि उम्र और बीमारी उपलब्धियों की राह नहीं रोक सकती।

59 वर्ष की उम्र में दिल की बाईपास सर्जरी करा चुके तेलंगाना के इस पूर्व बैंकर ने चैंपियनशिप के मास्टर्स-4, 74 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया। उन्होंने 15 अक्टूबर को क्लासिक डिवीजन में ओवरआल कांस्य और 22 अक्टूबर को इक्विप्ड डिवीजन में ओवरआल रजत पदक जीता।

एक साल पहले जीता था गोल्ड तेलंगाना के भद्राचलम के निवासी शंकर राव एक वर्ष पहले राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि 73 वर्ष की उम्र में विश्व मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर दो अंतरराष्ट्रीय पदक जीतना अविस्मरणीय पल था।