    उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दक्षिण में तूफान 'दितवाह' मचाएगा कहर; दिल्ली से यूपी तक आज कैसा रहेगा मौसम?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:35 AM (IST)

    उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। वहीं, दक्षिण भारत में चक्रवात 'दितवाह' के कारण भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी उच्च है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी तापमान में गिरावट की चेतावनी दी है।

    उत्तर भारत इस समय कड़ाके की चपेट में है। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दिसंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर दक्षिण भारत के कई राज्यों में चक्रवात दितवाह के कारण भारी बारिश की चपेट में हैं।

    वहीं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कश्मीर के कई हिस्सों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। लगातार ठंड में इजाफा होने के कारण बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गिरते पारा के कारण न सिर्फ दृश्यता प्रभावित हुई बल्कि लोगों को ठिठुरन भी बढ़कर महसूस हुई।

    दिल्ली में आज का मौसम

    दिल्ली-एनसीआर अभी भी भारी प्रदूषण की मार झेल रहा है। प्रदूषण के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आईएमडी ने बताया कि राजधानी दिल्ली में अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, जो ठिठुरन और बढ़ाएगी।

    यूपी में गिरेगा पारा

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2 और 3 दिसंबर तापमान में भारी कमी देखने को मिलेगी। विभाग का कहना है कि मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं, सुबह के समय कुछ जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहने की संभावना है।

    दक्षिण भारत में दितवाह तूफान का कहर जारी

    जहां एक और उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत के कई राज्यों में चक्रवात दितवाह का कहर जारी है। तटीय श्रीलंका और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ के कारण दक्षिण भारत में बारिश जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दो दिसंबर तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भारी बारिश की संभावना जताई है।

    दितवाह' के कारण चेन्नई में लगातार बारिश

    श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवात 'दितवाह' कमजोर पड़ गया है, हालांकि इसके असर से चेन्नई और इसके आस-पास के जिलों में सोमवार को लगातार बारिश होती रही जिससे जनजीवन ठप हो गया। तेज बारिश ने प्रमुख सड़कों को जलमग्न कर दिया, पेड़ उखड़ गए, यातायात बाधित हुआ। ग्रेटर चेन्नई कारपोरेशन ने कहा कि उसने किसी भी आपात स्थिति में निचले इलाकों में बचाव कार्यों के लिए 103 नावें तैयार रखी हैं।

    राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के लगभग 60 कर्मी और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के 30 कर्मियों की तैनाती की गई। मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह तक चेन्नई और तिरुवल्लुर जिलों में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। दितवाह इस समय तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों के पास है। चेन्नई हवाईअड्डा प्राधिकरण ने 10 उड़ानें रद की हैं। चेन्नई और आस-पास के जिलों, जिसमें चेंगलपट्टू भी शामिल है, के कई स्कूलों ने मंगलवार के लिए छुट्टी की घोषणा की है।

