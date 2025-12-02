उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, दक्षिण में तूफान 'दितवाह' मचाएगा कहर; दिल्ली से यूपी तक आज कैसा रहेगा मौसम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दिसंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर दक्षिण भारत के कई राज्यों में चक्रवात दितवाह के कारण भारी बारिश की चपेट में हैं।

वहीं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कश्मीर के कई हिस्सों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। लगातार ठंड में इजाफा होने के कारण बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गिरते पारा के कारण न सिर्फ दृश्यता प्रभावित हुई बल्कि लोगों को ठिठुरन भी बढ़कर महसूस हुई।

दिल्ली में आज का मौसम दिल्ली-एनसीआर अभी भी भारी प्रदूषण की मार झेल रहा है। प्रदूषण के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार को मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आईएमडी ने बताया कि राजधानी दिल्ली में अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, जो ठिठुरन और बढ़ाएगी।

दक्षिण भारत में दितवाह तूफान का कहर जारी जहां एक और उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत के कई राज्यों में चक्रवात दितवाह का कहर जारी है। तटीय श्रीलंका और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ के कारण दक्षिण भारत में बारिश जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दो दिसंबर तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भारी बारिश की संभावना जताई है।