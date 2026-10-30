असम: बिना वैध दस्तावेजों के भारत में दाखिल हुए 36 बांग्लादेशी पकड़े गए, नदी के रास्ते कर रहे थे घुसपैठ

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम के धुबरी जिले में शुक्रवार को 36 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि वे बिना वैध दस्तावेजों के भारत में दाखिल हुए थे। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ ही दिनों में बांग्लादेशी नागरिकों का एक बड़ा समूह इस जिले से होकर गुजर सकता है।

अधिकारी ने कहा, 'आज तड़के करीब दो से 2:30 बजे के बीच हमें पक्की खबर मिली कि कुछ घुसपैठिए धुबरी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह तो नहीं पता था कि वे किस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शक था कि वे नदी के रास्ते आ सकते हैं। इसलिए, हमने ब्रह्मपुत्र नदी के जोगमाया फेरी घाट पर अपने जवानों को तैनात कर दिया। वहां से 36 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है।'

ये सभी बांग्लादेश के राजशाही संभाग के चपाई नवाबगंज इलाके के रहने वाले हैं। दस्तावेजों की जांच चल रही है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य घुसपैठियों के लिए कोई प्रजनन स्थल नहीं है।