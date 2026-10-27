Assam Rifles Bharti 2026: टेक्निकल-ट्रेड्समैन रैली भर्ती के लिए कल है फॉर्म भरने की लास्ट डेट; 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। असम राइफल्स में टेक्निकल एवं ट्रेड्समैन रैली भर्ती 2026 के लिए आवेदन जारी हैं। भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 28 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी युवा असम राइफल्स में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं वे बिना देरी करते हुए ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी।

10th से लेकर ग्रेजुएट युवा तक कर सकते हैं अप्लाई इस रैली भर्ती में शामिल होने के लिए पद के अनुसार अलग-अलग पात्रता निर्धारित है। वैकेंसी में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का पदानुसार 10वीं/ 12वीं/ 10th, 12वीं के साथ ITI- डिप्लोमा/ ग्रेजुएशन आदि उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पदानुसार पात्रता की विस्तृत जांच के लिए इस पेज पर दिए गए नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके जानकारी हासिल कर लें।

आयु सीमा इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23/ 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग को छूट असम राइफल्स की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुसार दी जाएगी।