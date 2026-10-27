ग्रेजुएट युवाओं के पास एनआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पदों पर नौकरी पाने का मौका, तुरंत कर लें अप्लाई; कल लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी खबर है। एनआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जर्नलिस्ट एवं स्पेशलिस्ट/ कैडर 1) भर्ती 2026 के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल यानी 28 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

आवेदन करने के लिए योग्यता एवं मापदंड एनआईसीएल एओ भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने पदानुसार किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट/ पोस्ट ग्रेजुएट/ बीई/ बीटेक/ एमई/ एमटेक/ बीकॉम/ एमकॉम/ सीए/ ICWA आदि किया हो।

1 अक्टूबर 2026 के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी गई है।