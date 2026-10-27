KRDP Recruitment 2026: खादी एवं ग्रामोद्योग में ग्रुप B व C के 12878 पदों पर आवेदन शुरू, जानें कौन ले सकता है भर्ती में भाग

1. खादी विकास अधिकारी (Khadi Development Officer)



वेतन स्तर - 7



पे स्केल - 44900-142400 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री आयु : 18-40 वर्ष। लागू भर्ती नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

2. खादी निरीक्षक (Khadi Inspector)



वेतन स्तर - 6



पे स्केल - 35400-112400 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक



अथवा



किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से हथकरघा (Handloom) एवं वस्त्र (Textile) में डिप्लोमा आयु : 18-40 वर्ष। लागू भर्ती नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

3. लेखा अधिकारी (Account Officer)



वेतन स्तर - 6



पे स्केल - 35400-112400 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम./एम.कॉम. आयु : 18-40 वर्ष। लागू भर्ती नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

4. तकनीकी अधिकारी (Technical Officer)



वेतन स्तर - 6



पे स्केल - 35400-112400 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से टेक्सटाइल/मैकेनिकल/केमिकल/खादी और ग्रामोद्योग इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक आयु : 18-40 वर्ष। लागू भर्ती नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

5. फील्ड अधिकारी (Field Officer)



वेतन स्तर - 6



पे स्केल - 35400-112400 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक



अथवा



किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E.)



अथवा



किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट्स में डिप्लोमा आयु : 18-40 वर्ष। लागू भर्ती नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

6. कार्यकारी (खादी) (Executive - Khadi)



वेतन स्तर - 6



पे स्केल - 35400-112400 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग / बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आयु : 18-40 वर्ष। लागू भर्ती नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

7. कार्यकारी (ग्रामोद्योग) (Executive - Village Industries)



वेतन स्तर - 6



पे स्केल - 35400-112400 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी



अथवा



किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ साइंस



अथवा



किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) आयु : 18-40 वर्ष। लागू भर्ती नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

8. पर्यवेक्षक ग्रेड III (Supervisor Grade III)



वेतन स्तर - 5



पे स्केल - 29200-92300 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक



2. पर्यवेक्षण/फील्ड कार्य में दो वर्ष का अनुभव आयु : 18-40 वर्ष। लागू भर्ती नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

9. कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant)



वेतन स्तर - 4



पे स्केल - 25500-81100 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण



2. टाइपिंग गति: हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट / अंग्रेजी 30 शब्द प्रति मिनट + बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान आयु : 18-40 वर्ष। लागू भर्ती नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

10. ग्रामोद्योग कार्यकर्ता (Village Industries Worker)



वेतन स्तर - 3



पे स्केल - 21700-69100 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण आयु : 18-40 वर्ष। लागू भर्ती नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

11. निम्न श्रेणी लिपिक (Lower Division Clerk)



वेतन स्तर - 2



पे स्केल - 19900-63200 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण



2. टाइपिंग गति: हिंदी 30 शब्द प्रति मिनट / अंग्रेजी 35 शब्द प्रति मिनट + बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान आयु : 18-40 वर्ष। लागू भर्ती नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

12. चालक (Driver)



वेतन स्तर - 2



पे स्केल - 19900-63200 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से 10वीं उत्तीर्ण



2. वैध ड्राइविंग लाइसेंस - LMV/HMV



3. वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 3 वर्ष का अनुभव आयु : 18-40 वर्ष। लागू भर्ती नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।