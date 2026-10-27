रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती 2026 के लिए आवेदन हुए स्टार्ट, ये रही उम्र शैक्षिक योग्यता व महत्वपूर्ण डेट्स सहित अन्य डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से स्टेशन मास्टर (Railway Station Master Vacancy 2026) भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी युवा इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे ऑफिशियल पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फॉर्म केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जायेगा, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म या फीस जमा नहीं की जा सकती है।

शैक्षिक योग्यता स्टेशन मास्टर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता हासिल की हो। आयु सीमा भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 को ध्यान में रखकर की जाएगी। जो भी उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी जैसे- ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन व अन्य आरक्षित लोगों को ऊपर उम्र में नियम के अनुसार छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण डेट्स विवरण तिथि/ समय ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 27 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 25 नवंबर 2026 (रात्रि 11:59 बजे तक) जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2026 फॉर्म में करेक्शन करने की डेट 28 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 आवेदन का तरीका इस भर्ती में शामिल होने के लिए स्वयं ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है। इससे आप कैफे के अतिरिक्त चार्ज से भी बच जायेंगे। आवेदन का तरीका एवं फॉर्म लिंक नीचे दी जा रहा है। आरआरबी स्टेशन मास्टर भर्ती एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पोर्टल rrbapply.gov.in पर विजिट करें।

होम पेज पर CENTRALIZED EMPLOYEMENT NOTICE (CEN) No. 08/2026 STATION MASTER के आगे Apply बटन पर क्लिक करना है।

अब आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है।

इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करना है।

अंत में कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। RRB Station Master Online Form 2026

RRB Station Master Notification 2026

एप्लीकेशन फीस आवेदन पत्र भरने के साथ अनरिजर्व, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को शुल्क के रूप में 500 रुपये जमा करना होगा वहीं एससी, एसटी, पीएच एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा।

स्टेज 1 सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद अनरिजर्व, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग 400 रुपये एवं एससी, एसटी, पीएच एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को पूरा शुल्क रिफंड कर दिया जायेगा।