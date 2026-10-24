तेलंगाना के सिद्दीपेट में 15 साल की लड़की से गैंगरेप, तीन नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के सिद्दिपेट जिले में 15 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस मामले में 3 नाबालिगों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सिद्दिपेट में यह घटना दशहरा के दिन हुई, जब लड़की के माता-पिता खेती के काम से बाहर गए हुए थे। 15 साल की किशोरी का गैंगरेप मद्दुर के सब-इंस्पेक्टर एमडी आसिफ के बताया, दशहरा के दिन ये 7 आरोपी लड़की को पास के एक गांव ले गए और अगली सुबह उसे वापस उसके गांव छोड़ दिया। रात भर जब लड़की घर नहीं लौटी, तो उसके माता-पिता ने उसके बारे में पूछताछ शुरू की। बाद में उन्हें पता चला कि उसे कहीं ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। लड़की ने आरोपियों की पहचान कर ली, जिसके बाद उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।