उत्तराखंड वन विभाग में एसआरएफ और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली भर्ती, इतनी मिलेगी हर महीने सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड वन विभाग में सीनियर रिसर्च फेलो (SRF), जूनियर रिसर्च फेलो (JRF), जूनियर प्रोजेक्ट फेलो और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम में स्वीकार किए जाएंगे।

जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 01 नवंबर, 2026 निर्धारित है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय सीमा से पहले आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें।