UPSSSC Vacancy 2026: यूपी में रीजनल वेलफेयर यूथ ऑफिसर के बंपर पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में रीजनल वेलफेयर यूथ ऑफिसर के पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। जिन उम्मीदवारों के पास पीईटी-2025 का स्कोरकार्ड है। वे इस भर्ती में आवेदन करने के पात्र हैं। इस भर्ती के जरिये कुल 412 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 06 नवंबर, 2026 निर्धारित है।

जरूरी पात्रता मानदंड रीजनल वेलफेयर यूथ ऑफिसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पास PET-2025 का स्कोरकार्ड होना चाहिए।

उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे होगा इन पदों पर चयन उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे निर्धारित है।

UPSSSC Regional Youth Welfare Officer Notification इन स्टेप्स से करें खुद अप्लाई यूपी रीजनल वेलफेयर यूथ ऑफिसर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए आवेदन करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म घर बैठे खुद भर सकते हैं।