यूपी में 12वीं पास युवाओं के लिए 1784 पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट, PET पास उम्मीदवारों के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी करने का एक बेहतरीन अवसर है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से बारहवीं स्तर पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।

इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर UPSSSC Recruitment 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिये कुल 1784 योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार 08 दिसंबर तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकेंगे।

जरूरी शैक्षणिक योग्यता उत्तर प्रदेश में बारहवीं स्तर पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पीईटी-2025 परीक्षा का स्कोरकार्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए उम्र बारहवीं स्तर पर विभिन्न पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन 5 तरीकों से करें अप्लाई यूपीएसएसएससी की ओर से कक्षा 12वीं पास युवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आज से शुरू कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।