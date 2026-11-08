DSSSB Recruitment 2026: जूनियर इंजीनियर और एमटीएस के 1200 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, रजिस्ट्रेशन 16 नवंबर से स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB ने जूनियर इंजीनियर और एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिये कुल 1260 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार एमटीएस या जूनियर इंजीनियर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे जल्द ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर आवेदन 12 नवंबर, 2026 से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 11 दिसंबर, 2026 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे।

भर्ती संबंधित विविरण इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 1260 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें जनरल के लिए कुल 537 पद, ओबीसी के लिए 537 पद, एससी के लिए कुल 181 पद, एसटी के लिए कुल 94 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 123 पद आरक्षित है।

आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता इन पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और एमटीएस के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।