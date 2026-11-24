जॉब डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी (UPSC NDA 1 Vacancy 2027) की तैयारियों में लगे स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। यूपीएससी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों का एलान कर दिया गया है। नोटिस के मुताबिक यूपीएससी एनडीए एनए 1 2027 भर्ती के लिए आवेदन 2 दिसंबर से 22 दिसंबर 2026 तक लिए जायेंगे।

एनडीए एनए वैकेंसी के लिए पात्रता नवल डिफेंस एकेडमी (NDA) पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 12th/ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। नवल एकेडमी (NA/ 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम) पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार फिजिक्स एवं मैथमेटिक्स विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी 12th क्लास में अध्ययनरत हैं वे भी परीक्षा में भाग लेने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। छात्र का जन्म 2 जुलाई 2008 से पहले एवं 1 जुलाई 2011 के बाद न हुआ हो।