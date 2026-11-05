UPPSC Recruitment 2026: यूपीपीएससी में विभिन्न पदों पर आवेदन शुरू, पात्रता और सैलरी सहित पूरी डिटेल यहां करें चेक

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट आर्किटेक्चरल प्लानर, स्पोर्ट्स ऑफिसर और प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 04 नवंबर, 2026 से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 11 दिसंबर, 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता असिस्टेंट आर्किटेक्चरल प्लानर: इस पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुविद/नगर तथा ग्राम नियोजन स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

इस पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुविद/नगर तथा ग्राम नियोजन स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्पोर्ट्स ऑफिसर: इस पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए।

इस पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। प्रोग्रामर ग्रेड-2: इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। आयु-सीमा विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

कितनी मिलेगी सैलरी असिस्टेंट आर्किटेक्चरल प्लानर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 39,100 रुपये, स्पोर्ट्स ऑफिसर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये प्रतिमाह और प्रोग्रामर ग्रेड-2 के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 34,800 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।