AFCAT Notification 2027: एफकैट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 नवंबर से स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल भारतीय वायु सेना IAF की ओर से एफकैट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो युवा AFCAT 2027 परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जल्द ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। एफकैट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 11 दिसंबर, 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

आयु-सीमा फ्लाइंग ब्रांच के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 24 वर्ष और ग्राउंड ड्यूटी के पदों पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 26 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क एफकैट की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है। परीक्षा शुल्क 550 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों के पास एनसीसी या गेट परीक्षा का स्कोरकार्ड है। उन उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है।