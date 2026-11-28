जॉब डेस्क, नई दिल्ली। यूपी टीजीटी भर्ती में आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक टीजीटी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया है। उन्हें सलाह दी जाती है कि जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। इस भर्ती अभियान के जरिये टीजीटी के कुल 17,735 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2026 निर्धारित है।

इस दिन होगी परीक्षा यूपी टीजीटी परीक्षा का आयोजन 23 और 24 दिसंबर, 2026 को किया जाएगा। इस परीक्षा में 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 90 प्रश्न संबंधित विषय से पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा 2 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक सही सवाल के लिए 3 अंक और प्रत्येक गलत जवाब के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी।