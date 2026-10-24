UP TGT Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में टीजीटी के 17,735 पदों भर्ती का एलान, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू; 1 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नौकरी करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने UPESSC UP TGT Recruitment 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

यह नोटिफिकेशन राज्य में कुल 17,735 टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक UP TGT Bharti 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 24 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 23 नवंबर, 2026 तक अपना फॉर्म भर सकेंगे।

UP TGT Vacancy 2026 कितने पदों पर होगी भर्ती जारी अधिसूचना के मुताबिक टीजीटी के कुल 17,735 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें बालक विद्यालयों के लिए कुल 16193 पद रिक्त और बालिका विद्यालयों के लिए कुल 1542 पद रिक्त है। इसमें जनरल के लिए 6704 पद, एससी के लिए 3698 पद, एसटी के लिए 13 पद, ओबीसी के लिए 4438 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 2882 पद शामिल है।