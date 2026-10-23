RRB Station Master Recruitment 2026: स्टेशन मास्टर के पदों पर रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर से स्टार्ट, 1250 पदों पर भर्ती के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने RRB Station Master Recruitment 2026 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवार 27 नवंबर, 2026 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकेंगे।

आयु-सीमा स्टेशन मास्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2027 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच निर्धारित है। आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता स्टेशन मास्टर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।