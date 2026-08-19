UP Bus Conductor Bharti 2026: यूपी के इन जिलों में बस कंडक्टर पदों पर हो रही भर्ती, जल्द कर लें आवेदन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के कई विभिन्न जिलों में संविदा पर परिचालक (Conductor) के रिक्त पदों पर भर्ती चल रही है। जो भी युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और कंडक्टर पदों के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट sewayojan.up.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण रूप से निशुल्क उपलब्ध है, ऐसे में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को फीस जमा नहीं करनी है।

आवेदन करने से पहले पात्रता कर लें चेक यूपी बस कंडक्टर भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से इंटरमीडिएट/ 12th पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

जिले के अनुसार आवेदन की लास्ट डेट सहारनपुर जिले कुल 205 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए 21 अगस्त 2026 तक फॉर्म भरा जा सकता है। इसके अलावा गोंडा, बहराइच, बलरामपुर में 16 रिक्त पदों के लिए आवेदन 26 अगस्त 2026 तक किया जा सकता है।