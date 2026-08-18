CSIR Technician Recruitment 2026: सीएसआईआर टेक्नीशियन पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, 10th-ITI पास कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से टेक्नीशियन (1) के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त से स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं वे इसमें शामिल होने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 17 सितंबर 2026 सायं 5 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म भर सकते हैं।

10th-ITI पास कर सकते हैं अप्लाई इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का SSC/ 10th के साथ संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 17 सितंबर 2026 को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आयु 28 साल से ज्यादा न हो। हालांकि, आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी उम्र में नियमनुसार छूट दी गई है।

ये अभ्यर्थी फ्री में भर सकते हैं फॉर्म इस भर्ती में एससी, एसटी, पीएच, एक्स सर्विसमैन और महिला उम्मीदवार फ्री में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो उम्मीदवार जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आते हैं उनको फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।